Aksu 'Bayramlarımız millet olma şuurumuzun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Aksu, mesajında “Sevgi, saygı ve hoşgörünün arttığı, dostlukların tazelendiği, toplum hayatımızda müstesna bir yere sahip Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bilindiği üzere bayramlar, iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı müstesna günlerimiz, diğer yandan da kin, nefret ve düşmanlık gibi kötü duyguların köreltildiği, dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği ortamlardır. İnsanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine, sevinç ve kederlerin paylaşılarak milletçe el ele, gönül gönüle, dirlik ve düzenliğimizin devamına vesiledir. Kısacası Bayramlarımız millet olma şuurumuzun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu özel günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermemiz gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, milli birlik ve dayanışma duyguları içerisinde coşku ve sevincimizin artarak devam etmesi dileklerimle Kurban Bayramı’nı kutlar, bayramın ilçemiz, ilimiz, ülkemiz, Türk Milleti ve tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını diler, sevgi ve saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.