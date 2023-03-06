Aksu 'Berat Kandil'inizi kutluyorum'

Büyük Birlik Partisi Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu, Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Aksu, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın müjdecisi Berat Kandil’ine ulaşmanın manevi huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Berat gecesi hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından biridir. Berat Gecesi, müminlere yüce Allah’ın kurtuluş beratı sunduğu ilahi ve müstesna bir gecedir. Böyle mübarek geceler, Kur-an ile buluşma, Hz. Peygamberin sünnetiyle hayat bulma imkânı sunar. Cenab-ı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaların kabul edileceğini haber veren Berat Gecesi, ilahi affa ve rahmete ulaşmak için bir fırsat kapısıdır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Berat gecesini idrak eden herkes, Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’deki; “De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir” müjdesinin farkına vararak, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in; “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum...” şeklindeki yönelişi ile özüne dönmeli, ümitlerini canlandırmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir. Bu vesile ile Silivri ilçemizde yaşayan Müslüman din kardeşlerimin ve Tüm İslam aleminin mübarek Berat Kandil’ini kutlarım. “