Aksu ‘Büyük Zafer kutlu olsun’

Başkan Aksu mesajında şu ifadelere verdi:

"Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da adlandırılan Büyük Taarruz ’un ardından, dünyanın en büyük askeri, siyasi ve ekonomik güçlerine karşı verdiğimiz savaşı, 30 Ağustos 1922’de, zaferle sonuçlandırarak, ülkemizdeki son (Yunan) işgal kuvvetlerini de temizledik.

Sonrasında çökertilmiş bir imparatorluğun toprakları üzerinde, 29 Ekim 1923’te bağımsız Türk devletini, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk.

Malazgirt’te “Bu kefenimdir!” diyerek giydiği beyaz elbisesiyle savaş meydanına yürüyen Sultan Alparslan’ın; Çanakkale’de, siperde okuduğu Kur’an-ı Kerim’i bir saf arkasındaki arkadaşına verip şehadete koşan Mehmetçik’in; Millî Mücadele bütün şiddetiyle devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni besmeleyle açan iradenin; Büyük Taarruz ’da “Allah! Allah!” sesleriyle kurşunlara göğsünü siper ederek koşan askerlerimizin; mücadelesinin, azminin, gücünün ve muvaffakiyetinin kaynağı olan iman ve aşkı unutmayacak, evlatlarımıza da unutturmayacağız."

"Bizi millet yapan değerlere düşman olan, hainlik eden malum çevrelerin aslında Müslüman Türk Milleti’nin zaferlerine de düşman olduklarını ve hala içlerine sindiremediklerini biliyoruz. Vatanımızı kutsal bildik, kutsal bilmeye devam edeceğiz. Vatanımızı, onu yurt edinen aziz milletimizi, evlatlarımızı, sınırlarımızı, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, bedeli ne olursa olsun koruyacağız. 30 Ağustos 1922’nin 100. yılında, Sultan Alp Arslan’dan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bu toprakları bize vatan yapan, İstiklal Savaşı’mızı kazanarak, ay yıldızlı al bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan milletimizin kahraman evlatlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, şükranla ve saygıyla yad ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’müzü, gelecekte daha nice zaferlere vesile olması dileklerimle kutluyorum."