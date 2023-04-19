Aksu 'En doğru isim Sinan Azder'

Büyük Birlik Partisi Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu,14 Mayıs’ta yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde bölge adayı Sinan Abdullah Azder’in, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin referans olduğunu belirterek “Bölgemiz için en uygun isim” dedi.

Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü; 14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İl Başkan yardımcımız ve Silivri Rizeliler derneği başkanlığı yapan Sayın Sinan Abdullah Azder, bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızı ve STK’lardan gelen yoğun istek üzerine parti büyüklerimizin tensiplerine arz ettik. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici ve parti büyüklerimizin teveccühü ile bölgemizden aday gösterildi. Biz de bu teveccühe layık olmak için gece gündüz çalışmaya ant içtik. Partimizin oyunu yükseltmek için yönetim kurulumuz, Kadın kollarımız ve Alperen Ocakları üyesi gençlerimizle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Adayımız Sinan Abdullah Azder, bölgemiz için en uygun aday dedim. Çünkü, Sayın Azder gerek özel yaşantısı gerekse görev aldığı STK’larda hiçbir ayrım yapmadan bölgemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza elinden geldiğince yardımcı olduğuna mükerrer defalar şahidim. İstanbul 3.bölgedeki tüm vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Cumhur ittifakı bileşeni olarak üzerimize yüklenen sorumluluğun bilincindeyiz. Adayımız Sinan Abdullah Azder’e de her konuda kefilim” dedi