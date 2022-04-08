Aksu: Hakkımızı sonuna kadar arayacağız

Silivri Mimarsinanspor Kulüp Başkanı Mehmet Şirin Aksu tesis konusunda bugüne kadar kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek artık haklarını hukuki yollardan arayacaklarını, konuyla ilgili belgeleri, fotoğrafları ve bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

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  • 08.04.2022 15:03
  • Güncelleme: 08.04.2022 15:04
Aksu: Hakkımızı sonuna kadar arayacağız
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Silivri Mimarsinanspor Kulüp Başkanı Mehmet Şirin Aksu tesis konusunda bugüne kadar kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek artık haklarını hukuki yollardan arayacaklarını, konuyla ilgili belgeleri, fotoğrafları ve bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Yıllardan beri sorunları diyalogla, iyi niyetle, sabırla ve saygı çerçevesinde çözmeye çalıştıklarını ifade eden Aksu “Biz yıllardır gençlere spor yaptırmak için mücadele veriyoruz. Bu hafta 5 resmi maç yapacak bir spor kulübüyüz. Son 2 buçuk, 3 senedir sorunlarımızı dostane ilişkilerle, sabırla, saygılı bir şekilde bekleyerek çözmeye çalıştık. Ama maalesef geldiğimiz noktada işlettiğimiz otopark elimizden alınırken kulüp binamızdan tahliye sırasında alınan malzemeler de geri gelmemiştir. Akabinde çok amaçlı spor tesisi olarak başlatılan bina amacının dışında bir şahsın ticarethanesi haline gelmiştir. Bugüne kadar bu konularda bize verilen hiçbir söz de yerine getirilmemiştir. Ayrıca tesislerin yanındaki açık alanda kulübe gelir getirmesi amacıyla yapmış olduğumuz düğün, sünnet ve nişan etkinlik alanımıza da yasaklama gelmiştir. Biz de artık anladık ki burada amaç bizim işimizi engellemek ve zorlaştırmak. Bunu ancak anlayabiliyoruz. Bugüne kadar verilen bütün sözler havada kaldı. Eylemde bir şey göremedik.” İfadesini kulandı.

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ALINAN KARARLAR SPOR KULÜBÜNDEN ÖNEMLİ Mİ?
Şu anda düğün salonu olarak kullanılan tesisin yapılış amacının gençlere spor yaptırmak olduğunu, bu doğrultuda binanın altına amacı doğrultusunda statta maç yapılması için soyunma odası, sağlık odası ve hakem odası gibi bölümlerin yapıldığını ifade eden Aksu “Bu binanın yapılış amacı ortadayken orayı çalıştıran vatandaşın ne fiiller içinde olduğunu da bütün mahalleli bilmektedir. Bu vatandaşa peşkeş çekilen bu binada 7 Bin Lira, 8 Bin Lira ücretler karşılığında düğün ve nişan yapılmaktadır. Açık ve net söylüyorum: Bir kişi bir spor kulübünden çok mu önemli? Yoksa başka şeyler mi var içerisinde? Bunu da zaman dilimi içerisinde hep beraber göreceğiz. Geldiğimiz bu noktadan sonra biz de artık sözle değil kimseyi rahatsız etmeden yazılı olarak önce siyasi ilçe başkanlarına müracaat yapacağız. Akabinde de il başkanlarıyla iletişime geçerek yazılı, resimli ve belgeli bir şekilde müracaatlarımızı yapacağız. İnşallah sonuç alırız. Sonuç alamadığımız sürece bu yaşanan şeylerin hepsini resimlerle, belgelerle kamuoyuyla paylaşacağız. Hukuki bir hakkımız varsa da bunu sonuna kadar savunacağız.  Bu işin ucunda ne olursa olsun geri dönüş yok. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız” diye konuştu.
İSKENDER KORDU

SHA-Y
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