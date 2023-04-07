Aksu: İlk kez 39 ilçe ile seçimlere katılıyoruz

Büyük Birlik Partisi Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu, seçim hazırlıklarına yönelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanımız Sayın Dursun Çağlayan'a, nazik düşünceleri ve güzel hediyeleri için teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanım, İstanbul İl ve ilçe teşkilatlarımız sizinle şahlanıyor, sizinle heyecan buluyor, sizinle ilkleri yaşıyoruz. Sayın İl Başkanım Partimiz 30 yıllık siyasi tarihinde sizin döneminizde yaklaşan bu seçimlerde eksiksiz 39 ilçe ile seçimlere katılacaktır. Partimizin bu başarısında başta emeği geçen Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin siz değerli İl Başkanımızın, çok kıymetli dava arkadaşlarımın emeğine yüreğine sağlık diyorum. Tüm Partili başkanlarımıza, gönüldaşlarımıza, çok teşekkür ediyorum, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.”