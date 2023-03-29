Aksu ve Azder'den Ankara temasları
Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sinan Azder ve BBP Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu, Ankara'da temaslarda bulundu.
Azder ve Aksu, sırasıyla Ankara İbni Sına Anatomi bölüm başkanı Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Daire Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, TBMM Milletvekilleri Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman, Ankara kent konseyi başkanı Türkiye kent konseyleri birliği dönem başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Ankara RİDEF genel başkanı Muammer Bostan’ı makamlarında ziyaret etti.