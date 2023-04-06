Aksu ve Azder'den Emniyet Müdürüne ziyaret

Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sinan Azder ve BBP İlçe Başkanı Ramiz Aksu, 4-10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü münasebetiyle ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim ile bir araya gelen Azder ve Aksu, çiçek takdim ederek kutladı. Ardından Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Azder ve Aksu, burada da emniyet mensuplarına çiçek takdim etti ve Polis Haftası’nı kutladı.

