AKSUNGUR İHA'dan bir ilk daha: Milli motorla 30 bin feet

Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), bir ilki daha gerçekleştirdi. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı.

AKSUNGUR İHA'dan bir ilk daha: Milli motorla 30 bin feet
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), bir ilki daha gerçekleştirdi. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet’lik yüksekliğe ulaştı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA, azami uçuş yüksekliğini milli motorla birlikte aştı. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından üretilen TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet’lik yüksekliğe ulaştı. Böylece milli imkanlarla üretilen motorla birlikte AKSUNGUR bir başarıya daha imza attı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman