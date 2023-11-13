AKSUNGUR İHA'dan bir ilk daha: Milli motorla 30 bin feet

Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), bir ilki daha gerçekleştirdi. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet’lik yüksekliğe ulaştı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA, azami uçuş yüksekliğini milli motorla birlikte aştı. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından üretilen TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet’lik yüksekliğe ulaştı. Böylece milli imkanlarla üretilen motorla birlikte AKSUNGUR bir başarıya daha imza attı.