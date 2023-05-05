Aktaş: 'Türkçenin önemini anlatmaya çalışacağız'

Esenler Belediyesi, milli kültürün kutsal mirası, ortak ifade aracı Türk dilinin Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından devlet dili olarak kabul edilişinin 746. yıl dönümünde "Dünya Dili Türkçe" paneline ev sahipliği yaptı.

Esenler Belediyesi, Karamanoğlu Mehmet Bey’in 746 yıl önce "Şimden gerü hiç kimesne kapuda ve divanda ve mecalis ve seyranda Türki dilinden gayrı dil söylemeyeler" fermanı ile Türkçeyi resmi dil kabul ettiği günden bu yana asırlardır Karaman’da kutlanan "Türk Dil Bayramı" için bir panel düzenledi. Karaman Dernekler Federasyonu, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleşen panele Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Fuad Arıcı başkanlık etti. Panelin “Türkü Seven Türkçe Söyler”, "Türk Allah Derse”, “Bilişim Dili Türkçe”, “Türkçe Bilenin İşi Rast Gider” ve “Türkçenin Dünyaya Açılan Yeni Penceresi: Kültürel Diplomasi” oturumlarında Prof. Dr. Şaban Sağlık, Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, Prof. Dr. Selçuk Hünerli, Doç. Dr. Muhammet Sani Adıgüzel ile Dr. Şaban Çobanoğlu konuşma yaptı. “Türk Dil Bayramı” çerçevesinde Esenler’deki okullarda şiir, kompozisyon, karikatür yarışmaları düzenlendi. Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Karaman Dernekler Federasyonu ve İstanbul Karamanlar Derneği Başkanı Rafet Aktaş konuya ilişkin şunları söyledi:

"Türkçenin önemini anlatmaya çalışacağız"

Türk Dil Bayram’ı kutlamalarının önemine değinen Aktaş, "Karamanımızın yaklaşık yüzyıllardır, 746.’sı bu yıl düzenlenecek olan dil bayramı programımız var. Bu Karaman’da kutlanıyor ama Türkiye’nin genelinde bazı yörelerde bilinmiyor. Bizim de STK olarak bir dernek olarak amacımız Karamanımızın güzide kültürünü, geçmişini, dilini, dil bayramını geniş kitlelere bir nebze olsun anlatabilmek ama bunun yanı sıra özellikle bu yıl öyle bir şey seçtik ki Milli Eğitim müdürlerimizle görüştük, hocalarımızla görüştük, okullarımızda yarışmalar düzenledik. Neden? Çocuklarımıza, lise talebelerimize Türkçenin farklılığını, farkındalığını, daha geniş yelpazelere anlatılması gerektiğini onların daha sonraki nesillere aktarmaları gerektiğini, onlarla birlikte yaşayarak burada bir program düzenledik. Tabii bu program Karaman’da niçin düzenleniyor? 1277 yılında Karaman’da, Karamanoğlu Mehmed Bey o Selçuklu döneminde çok fazla farklı dillerin konuşulduğu bir dönemde hem devlet idaresinde hem sokaklarda birçok yerlerde karışıklıklara vesile olduğu için Türkçeyi resmi dil ilan etmiş yani 1277 yılında Karamanoğlu Mehmed Bey’in Türkçeyi resmi dil ilan ettiği yıl. ’Türkçe Dil Bayramı’ o gün bugündür Karamanımızda kutlanıyor ve bizde STK olarak tabii oradaki büyüklerin affına sığınarak burada bu 2.’si düzenliyoruz. İlkini düzenledik, daha önceki düzenlediğimizde bizim insanların tabelalarda Türkçeden başka farklı isimlerde tabelalar kullandığını ve onun Anadolu’dan gelen insanların hayretle baktığı bir karikatürle hem ona bir farkındalık oluşturduk hem de bütün bir İstanbul’a dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar ulaştırmaya çalıştık. Bu yıl ki bizim programımızın amacı da Karaman Dil Bayramı ama dünya dili Türkçe ve bu konuda hazırlıklarımız var. Kısa animasyonlarımız var, sosyal medyada yayınlanıyor. Burada da bugün farklı üniversitelerden profesör hocalarımızla, dil ile ilgili hocalarımızla, öğretmenlerimizle, müdürlerimizle, çocuklarımızla, halkımızla gücümüz yettiği kadar, dilimiz döndüğü kadar Türkçeyi anlatmaya çalışacağız. Türkçenin önemini anlatmaya çalışacağız, kavramaya çalışacağız. Bu programın birinci amacı bu. Tabii sadece Türkçe deyip geçmemek lazım, Türkçenin biz daha önce hocalarımızla da konuştuk ama yıllardır benim vurguladığım bir şey var, Türkçenin önemi yani bizim gereği kadar Türkçeyi konuşabiliyor muyuz? Türkçeyi kullanabiliyor muyuz? Ne kadar ehemmiyet veriyoruz? Ne kadar değer veriyoruz? Derdimiz bu. Her program yapılır ama dil programı başka bir şey belki bizi aşan bir şey ama bir STK olarak gücümüz yettiğince, elimizden geldiği kadar, hocalarımızın fedakarlığıyla biz dedik ki bu sene de talebelerimizle, gençlerimizle buluşalım. Onlarla beraber bu coşkuyu yaşayalım" dedi.

"Türkçenin konuşulduğu her yer vatandır"

Etkinliğe katılan İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selahattin Dal ise, “Bizler Karaman Dernekler Federasyonuyla birlikte bir paydaş olarak bu konunun öğrencilerimize ve daha geniş kitlelere ulaştırması için gayret gösteriyoruz. Yahya Kemal Beyatlı ’Türkçe anamın ak sütü gibidir’ diyor. Devamında da ’Türkçe anamızın ak sütü gibi helal ve güzel olmalıdır. Türkçenin konuşulduğu her yer vatandır.’ diyor. Biz bu bilinçle öğrencilerimize Türkçe sevgisini aşılama, Türkçenin zenginliğinin farkına varmalarını sağlama noktasında elimizden neler gelirse onu yapmanın gayreti içerisinde bulunuyoruz. Bu bizim için bir fırsat oldu. Karaman Dernekler Federasyonu’nun yapmış olduğu bu çalışma üniversitelerimizde çok kıymetli hocalarımızın katkısıyla yapılacak olan bu panelde bizlerde okul olarak destek verdik. Bugün sabah kendi okulumuzda, İbrahim Turhan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde panelin birinci kısmı yapıldı. Öğrencilerimiz hocalarımızla bir araya geldiler, onları dinlediler. Öğleden sonraki oturumdaysa, Esenlerimizin farklı liselerindeki öğrencileri biz buraya davet ettik. Böylece bir halka misali Türkçe sevgisinin, Türkçeyle ilgili bilgi birikiminin, Türkçenin zenginliğinin duyulmasının ve farkındalık oluşmasının zeminini hazırlamaya gayret gösterdik. Şu anda burada çok farklı okullardan öğrencilerimiz var. Bu çalışma kapsamında bir diğer yapılan etkinlik de şuydu, yine Esenlerde ki okullarda şiir karikatür ve kompozisyon yarışmaları düzenlendi. Oluşturduğumuz jürilerle bunların değerlendirilmesi yapıldı. Şu anda öğrencilerimize ödülleri takdim edilecek. Bu sayede de öğrencilerimize hem Türkçenin zenginliği ile ilgili farkındalık oluşturmak hem dünya üzerinde Türkçenin hangi coğrafyalarda konuşulduğunu fark ettirmek ve öğrencilerimizi yazmaya teşvik ederek de ilerde daha güzel eserler ortaya çıkarmalarını sağlamaya gayret gösterdik. İnşallah yaptığımız bu çalışma kumsalda bir kum tanesi misali, Türkçemizin güzelliğinin zenginliğinin bir dünya dili olarak kabul görülürlüğüne bir nebze de olsa katkı sağlar diye ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.