Aktif Çağrışım'dan Milli Eğitim Müdürü Damat'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Silivri’nin en önemli eğitim kurumlarından biri olan Özel Aktif Çağrışım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, bugün İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat’a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında, merkezin sunduğu özel eğitim hizmetleri ve ilçedeki projeler hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Ziyarete, merkezin kurucusu Seda Şahin’in yanı sıra Kurum Müdürü Şenay Sevgi Erel Argın, Müdür Yardımcıları Şenay Kobak ve Ceren Duman, Şube Müdürü Psikolog İlayda Şahin katıldı. Görüşmede, özel eğitim alanındaki mevcut faaliyetler, yeni dönem projeleri ve ilçede bu hizmetlerin daha da geliştirilmesi için yapılabilecek işbirlikleri üzerine konuşuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, özel eğitim alanındaki çalışmaların önemine vurgu yaptı. Damat, bu işbirliklerinin artarak devam etmesini temenni ettiğini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.