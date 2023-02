Akut halde ihtiyaç duyulan kanların tamamı karşılandı

TAKİP ET

Kızılay Orta Anadolu Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, "Bağışçılarımızdan çok yoğun bir talep var. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki akut halde ihtiyaç duyulan kanların tamamı şu anda karşılanmış durumda" dedi.

Kızılay Orta Anadolu Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Alma Merkezinde İhlas Haber Ajansına (İHA) konuşan Güler, sabah saatlerinden itibaren kan bağışında büyük bir talep olduğunu, kan bağışında bir sıkıntı yaşamayı düşünmediklerini belirtti. Güler, ileriki günlerde kan sıkıntısının yaşanmaması için de kan bağışlarının devam etmesinin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

"Akut halde ihtiyaç duyulan kanların tamamı şu anda karşılanmış durumda"

Tüm Türkiye’ye başsağlığı dileyen Güler, sabah erken saatlerden itibaren bütün kan alma noktalarında kan bağışlarını kabul eder durumda olduklarını belirterek, "Aktif bir şekilde çalışıyoruz, bütün personelimiz sahada. Bağışçılarımızdan çok yoğun bir talep var. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki akut halde ihtiyaç duyulan kanların tamamı şu anda karşılanmış durumda. Oraların da stokları kendi bünyesinde yeterli. Diğer bölgelerden de deprem bölgelerine kanlar takviye edilmiş durumda" diye konuştu.

"Kan noktasında sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum"

Güler, süreç içerisinde daha sağduyulu davranıp kan bağışlarına devam edilmesi gerektiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette önümüzdeki günlerde çok yoğun bir talep olacaktır ama daha sonraki günlerde de devam etmesi gerekiyor kan bağışlarına. Çünkü devam ettiğimiz süreçte anlıyoruz ki ihtiyaç aynı şekilde aynı şekilde devam edecek önümüzdeki birkaç gün. Tam kapasite çalıştığımız için ve ihtiyaç akut dönemde karşılandığı için ileriki günlerde ihtiyaçları karşılıyor olacağız. Çok ciddi anlamda bütün kurum ve kuruluşlardan, özel sektörlerden, kamu kurumlarından kan bağışı yapılması noktasında talepler var. Bunları önümüzdeki günlere yayarak planları oluşturuyoruz. Şu anda zaten baştaki planları oluşturduk. Kan noktasında sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü bizim insanımız gerçekten sağduyulu."

"Şu an kanımla, her şeyimle yardımcı olmak istiyorum"

Deprem haberini duyar duymaz depremzedeler için kan bağışında bulunmak için geldiklerini söyleyen Adem Yücel, "Şimdi birlik olma zamanı, birbirimize yardımcı olma zamanı. Ben de şu an kanımla, her şeyimle onlara yardımcı olmak istiyorum. Onlar kış günü oradayken ben burada duramıyorum, rahatsız oluyorum. O yüzden de onlara yardımcı olmak için buraya geldim, destek oluyorum. Her zaman onların yanındayım. Onlar oradayken biz burada rahat değiliz" açıklamasında bulundu.

"Devletimizin kan bağışı çağrısı için buraya geldik"

Ülkece depremzedelere yardım edilmesi gerektiği söyleyen Oğuz Karakoç ise, "Devletimizin kan bağışı çağrısı için buraya geldik. Depremzedeler için kan bağışında bulunuyoruz. Elimizden gelen bütün yardımları yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.