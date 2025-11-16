Akut Şehitleri anısına 3 hatıra ormanı

Ankara’da 23 Temmuz’da Eskişehir Seyitgazi’de meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden şehitler için Atatürk Orman Çiftliği 80. Yıl Ormanı’nda, Ostim’de ve Mamak Yukarı İmrahor Ağaçlandırma Sahası’nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

23 Temmuz’da Eskişehir Seyitgazi’de meydana gelen orman yangınında şehit olan Arama Kurtarma Derneğ (AKUT) gönüllüleri Alperen Özcan, Tekin Enes Sarıyıldız, İlker Onarıcı ve Bayram Eren Arslan’ın anısına 3 farklı noktada fidan dikimi yapıldı.

Oluşturulacak hatıra ormanları Ankara’da Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirildi.

Şehit Tekin Enes Sarıyıldız ve Şehit Alperen Özcan için Atatürk Orman Çiftliği 80. Yıl Ormanı’nda, Şehit İlker Onarıcı için Ostim’de ve Şehit Bayram Eren Arslan için Mamak Yukarı İmrahor Ağaçlandırma Sahası’nda fidan dikimleri gerçekleştirildi.

Fidan dikimine şehitlerin aile yakınları, AKUT görevlileri ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Şehit İlker Onarıcı’nın kızı Rüzgar Onarıcı, Ostim’de babası için yapılan hatıra ormanında babasının çeşitli sporlarla ilgilendiği ve çevreci olduğunu belirterek, "İnsanlara, kurda, kuşa, çiçeğe, böceğe, dağa, taşa, ormana, göle, denize, kısacası canlı cansız her türlü varlığa olan bu sevgisi, sporcu kişiliğinden kaynaklanan fiziksel avantajıyla birleşince akut gönüllüsü olarak her türlü canlıya yardım etmeye karar vermişti. Arama kurtarma konusuna kendini adamış, eğitimlerini tamamlamış, hatta kendini daha da geliştirmek adına Ankara Üniversitesi afet risk yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans yapmıştır. Babam kayıp insan aramadan tutun da sel, heyelan, deprem, yangın her türlü operasyona akut bünyesinde gönüllü olarak katılmış ve diğer canlılara yardım etmek için kendini adamıştır" dedi.