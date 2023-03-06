Akyazı Ballıkaya'da beton yol çalışmaları tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal alanlarda başlatılan sıkıştırılmış beton yol çalışması Akyazı’da Ballıkaya Mahallesi’nde tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı’nın kırsal alanlarının güvenli ve sağlıklı ulaşımına destek sunan beton yol çalışmaları Yongalık Mahallesi’nde devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı marifetiyle yürütülen çalışmalarda Ballıkaya Mahallesi’ndeki 3 bin 500 metrelik güzergah beton yola kavuşturulurken, 4 bin 500 metrelik Yongalık beton yol güzergahının 2 bin metrelik kısmında çalışmalarına devam ediyor. Toplamda 27 bin metreküp betonun kullanıldığı güzergahlarda ulaşımlar rahat ve konforlu bir şekilde yapılıyor.