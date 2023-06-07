Akyazı Belediyesi'nden vefa örneği

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ömer Halis Demir, Eren Bülbül, Cevat Ayhan ve Yaşar Yazıcı’nın isimlerini Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi içinde yer alan tesislerde yaşatılacağını açıkladı.

Akyazı Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısında önemli bir vefa örneği sergilendi. Meclis gündeminin 8’inci maddesine göre açılışı 23 Nisan 2023 tarihinde yapılan Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi içerisinde bulunan tesislere isim verilmesi kararı oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan alınan bu karar gereğince Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’na Akyazı Belediyesi eski Başkanı Yaşar Yazıcı’nın, Gençlik Merkezi’ne 15 Temmuz Şehidi Ömer Halis Demir’in, bin kişilik Spor Salonu’na eski Bakan Cevat Ayhan’ın, Tenis Kortuna ise Şehit Eren Bülbül’ün isminin verildiğini açıkladı. Başkan Soykan oy birliği ile alınan bu karardan dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.