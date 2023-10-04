Akyazı Belediyesi'nin bütçesi 470 milyon lira

Akyazı Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde 2024 yılı bütçesi 470 milyon lira olarak onaylandı. Oy birliği ile belirlenen bütçenin Akyazı’ya hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizi büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Akyazı Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü. Meclise Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen maddeler oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen maddeler arasında 2024 yılı performans raporu ve 2024 yılı mali bütçe tasarısı yer aldı.

Toplantıda Akyazı Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesinin 470 milyon lira olarak kabul edildi. Gündem maddelerinin oylanmasının ardından konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizi büyütmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. 4 buçuk yıllık görev süremizde birçok hizmet hayata geçirdik. Hizmet belediyeciliği ile Akyazı’yı yükselen değer haline getirirken ekonomik olarak da belediyemizi büyüttük. 2020 yılında 52 milyon 500 bin lira olan bütçemizi 2021 yılında 80 milyon liraya, 2022 yılında 182 milyon liraya, 2023 yılında 247 milyon liraya çıkardık. Şimdi 2024 yılında bu rakamı 470 milyon lira yaptık. 2024 yılında çok fazla çalışarak vatandaşlarımıza ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütçe çalışmalarında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.