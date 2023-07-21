Akyazı'da 3 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı’nın farklı noktalarında kanalizasyon ve içme suyu projelerini sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı Yeni Mahalle ve Yunus Emre Mahallelerinde başlattığı çalışmalar çerçevesinde bölgeye uzun yıllardır hizmet veren 3 bin 500 metrelik içme suyu hattını yeniliyor. Yürütülen çalışmaların hızla tamamlanması ve bölgeye kaliteli içme suyunun kesintisiz bir şekilde ulaştırılması için ekipler çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve kayıp kaçaklara neden olan hat, yenileme çalışmalarının ardından içme suyu kayıplarına geçit vermeyecek.