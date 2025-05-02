Akyazı'da 4 mahallede spor tesisi çalışmaları başladı

Akyazı Belediyesi tarafından Altındere, Küçücek, Alaağaç ve Dokurcun Mahallelerinde inşa edilecek spor tesisleri için çalışmalar başladı. 4 mahallede aynı anda çalışmaların süreceğini açıklayan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Mahallelerimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

Akyazı Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile 4 mahallede yapacağı spor tesisi çalışmalarına başladı. Küçücek, Altındere, Dokurcun ve Alaağaç Mahallelerinde tesislerin inşa edileceği alanlarda incelemelerde bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Bakanlığımızın destekleri ile içerisinde halı saha, basketbol ve voleybol sahalarının olacağı spor salonları, tribünler ve yaşam alanlarının olacağı tesislerimizi Küçücek, Altındere ve Dokurcun mahallelerimize kazandıracağız. Alaağaç Mahallemize de spor sahamızı inşa edeceğiz inşallah. Hayırlısı ile çalışmalara başladık. 4 mahallemizde aynı anda sürdüreceğimiz çalışmalarla, projelerimizi kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Başkan Soykan, "Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için projeler üretmeye, tesisler inşa etmeye devam ediyoruz. İlçe tarihimizin en büyük projesi olan Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde binlerce çocuğumuz yüzme ve spor eğitimi aldı, almaya da devam ediyor. Ballıkaya Mahallemizde inşa ettiğimiz spor tesisi projemizi tamamladık ve kısa süre içerisinde hizmete alacağız. Çocuklarımız bu ülkenin geleceği, onların sporla iç içe büyümeleri için çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.