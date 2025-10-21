Akyazı'da 4 mahallenin ulaşımı için yeni dönem

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, asfalt ve yol yapım mesaisi çerçevesinde Akyazı Düzyazı, Yuvalak, Yahyalı, Kabakulak Mahallesi grup yollarını sil baştan yenileyerek bölgeye güvenli, güçlü ulaşım altyapısı kazandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde sürdürülen asfalt çalışmaları vatandaşların büyük takdiriyle karşılanıyor. Son olarak Akyazı’nın Düzyazı ve Yuvalak Mahallesi’nde gerçekleştirilen 6 bin 100 metrelik grup yolu ile Yahyalı ve Kabakulak Mahallesi’nde bulunan 3 bin metrelik grup yolu ekiplerin titiz çalışmasıyla yepyeni bir yüze kavuştu. İlçe merkezine ve şehre ulaşım için büyük önem arz eden ulaşım aksları, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekiplerince güvenli, güçlü ve konforlu bir ulaşımla buluştu.