Akyazı'da 5 mahalle daha doğalgaz ile buluşuyor

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 5 mahalle doğalgaz ile buluşuyor. Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. 5 mahallemizde çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın girişimleri ile 2023 yılı doğalgaz yatırım programına alınan Alaağaç, Harunusta, Yağcılar, Karaçalılık ve Hasanbey mahalleleri doğalgaz ile buluşuyor. Alaağaç Mahallesinde başlayan çalışmaları inceleyen Soykan, 5 mahallenin tamamında çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Akyazılı vatandaşlara daha fazla hizmet ulaştırabilmek adına durmaksızın çalıştıklarını belirten Soykan, “Tek amacımız daha güzel bir Akyazı. Bu hedef çerçevesinde tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Doğalgaz konusunda vatandaşlarımızın yoğun bir talebi var biz de bu talebe cevap verebilmek adına girişimlerimizi sürekli sürdürüyoruz. Akyazı Belediyesi olarak 2022 yılı Nisan ayı meclis toplantısında imar planı olmayan yerlerde doğalgaz çalışması yapılabilmesi için karar aldık. Ova mahallelerimizden başlamak üzere mahallelerimize doğalgaz verilebilmesi görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında 2023 yılı yatırım programına alınan 5 mahallemizde çalışmalar başladı” diye konuştu.