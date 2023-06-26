Akyazı'da bayram hazırlıkları sürüyor

Akyazı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde başlatmış olduğu temizlik, ot biçme ve ilaçlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Akyazı Belediyesi tarafından vatandaşların bayramı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için başlatılan çalışmalar çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar bünyesinde mahallelerdeki mevcut park, bahçeler ve yeşil alanlarda büyüyen otları temizliyor, cami ve sokaklar ilaçlanıyor. Ekiplerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçe genelinde başlatmış olduğumuz temizlik çalışmalarımızda ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Yol kenarlarında oluşan yabani otlar, çocuk parklarımız ve kaldırım kenarları temizlenerek Kurban Bayramı’na hazırlanıyor. Yeşil alan ve kaldırımlarda yaptığımız temizlik çalışmalarının yanında, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bayrama kadar inşallah ilçemiz genelinde bu çalışmaları tamamlamak istiyoruz” dedi.