Akyazı'da çocuklar çevre bilincini eğlenerek öğrendi

Akyazı Belediyesi, Akyazı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile Akyazı Spor Salonu’nda düzenlenen ‘Akyazı Atığını Dönüştürüyor’ etkinliğinde çocuklar çevre bilincinin ve atık yönetimini eğlenceli etkinliklerle öğrendi.

Her yıl Dünya’da çeşitli tema vurguları yapılarak kutlanan ‘Dünya Çevre Günü’ bu sene Akyazı’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kutlamalar çerçevesinde Akyazı Spor Salonu’nda Akyazı Belediyesi, Akyazı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile “Akyazı Atığını Dönüştürüyor” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Lisanslı atık toplayan firmaların kurdukları stantlar ile atıkların geri kazanımına yönelik öğrenciler ve vatandaşlar bilgilendirilirken, eğlenceli oyunlarla da çocukların çevre bilinci ve atık yönetimi hakkında bilgi sahibi olması sağlandı. Akyazı Belediyesi tarafından da Belediyenin ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ çerçevesinde bilgilendirmeler yapıldı. Çocuklar ‘Akyazı Atığını Dönüştürüyor’ etkinliğinde hem eğlendi hem de öğrendiler.

Etkinlikte ayrıca okullarda daha önce başlatılan resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada üçüncü olan Nevruz Banoğlu 4-A sınıfı öğrencisi Ayşe Zehra Uluköylü’ye ödülünü İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, ikinci olan Yağcılar İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Tarık İhsan’a Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, birinci olan Atatürk İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Ayşe Zümra Yıldız’a ise ödülünü Akyazı Kaymakamı Yakup Güney verdi.