Akyazı'da dört mahallede dönüşüm tamamlanıyor

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçenin merkez mahallelerinden Yeni Mahalle, Gazi Süleymanpaşa, İnönü ve Yunus Emre Mahallelerinde büyük bir dönüşüm içerisinde olduklarını belirterek, “SASKİ, SEDAŞ ve Türk Telekom gibi kurumlarımızla altyapısını baştan aşağı yenilemekte olduğumuz sokaklarımızı en kısa sürede asfaltla buluşturacağız” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçenin dört büyük merkez mahallesindeki dönüşüm çalışmalarında sona yaklaştıklarını açıkladı. Yeni Mahalle, Gazi Süleymanpaşa, İnönü ve Yunus Emre Mahallelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında detayları paylaşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı Belediyesi tarihinde ilk defa gerçekleştirdiğimiz yağmursuyu ihalesi çerçevesinde bu mahallelerimizde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Dört mahallemizdeki yağmursuyu hattının yanı sıra SASKİ ile birlikte içme suyu hattı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türk Telekom tarafından sürdürülen fiber internet altyapısı çalışmalarında da sona yaklaşıldı. SEDAŞ da yine bu mahallelerimizde elektrik direkleri ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu altyapı faaliyetleri kısa süre içerisinde tamamlanacak” dedi.

Dört mahallede devam eden bu altyapı çalışmaları sebebi ile yollarda kazı yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı Belediyesi olarak her zaman geleceği düşünüyoruz ve buna göre adımlar atıyoruz. Altyapının yenilenmesi bu mahallelerimiz için çok önemliydi ve tamamlandığında altyapı ile ilgili uzun yıllar sorun yaşanmayacak inşallah. Bir süredir devam eden bu çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız ve sonrasında yollarımızı asfaltlayacağız. Vatandaşlarımızı altyapısı tamamlanmış ve yolları tertemiz asfalt olan sokaklarla buluşturacağız. Kalıcı eserler kazandırmak amacı ile yaptığımız bu çalışmalar ile ilgili süreci anlayışla karşılayan çok değerli Akyazılı hemşerilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.