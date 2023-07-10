Akyazı'da ekipler su taşkını yaşanan yerlere anında müdahale etti

Sakarya’da iki gün boyunca etkili olan yoğun sağanak yağış sonrasında Akyazı’da birçok mahallede su taşkını ve heyelan meydana geldi. Akyazı Belediyesi ekipleri yağmurun başladığı ilk andan itibaren sahada yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Akyazı’da iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından birçok mahallede su taşkını yaşandı. Akyazı Belediyesi ekipleri Dokurcun, Madenler, Dedeler, Haydarlar, Salihiye, Beldibi, Ballıkaya, Taşburun, Gökçeler, Küçücek, Çakıroğlu ve Yörükyeri Mahalleleri ile Samanpazarı ve Beyciler mevkileri başta olmak üzere tüm mahallelerde yağmurun başladığı ilk andan itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından teyakkuza geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iki gün boyunca gece gündüz demeden yağmurun etkili olduğu bölgelerde tıkalı menfezlerin açılması, dere yataklarının temizlenmesi ve sel sularının getirdiği tıkadığı köprü ağızlarının açılması çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüler.

Ekiplerle birlikte sahada olan ve çalışmaları yerinde takip eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, en büyük tesellinin herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması olduğunu ifade etti. Meteorolojinin uyarıları sonrasında gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Başkan Soykan, “İlçemizin özellikle yüksek kesimlerinde yoğun yağış sonrasında benzer sıkıntıları yaşıyoruz. Cuma gününden itibaren bu bölgelerimize araçlarımızı gönderdik ve yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmelerini sağladık. Devlet Su İşleri yine sahada önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Çok şükür herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadan atlattık. Sel, taşkın, toprak kayması ve heyelan oluşan yerlerde gerekli tespitleri yaparak, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek adına da çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Gece gündüz demeden sahada çalışan personellerimize teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun diliyorum” dedi.