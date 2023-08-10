Akyazı'da ilaçlama çalışmaları sürüyor

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde haşere ve sinek larvalarına ilaçlama çalışmalarında bugüne kadar 100 bin litre seyreltilmiş solüsyon uçkun ilacı ve 150 bin litre seyreltilmiş larva ilacı solüsyonu kullandı.

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı ve rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri ilçe genelinde vektörle mücadelenin yanı sıra rakımı yüksek olmayan mahallelerde haftada iki gün olmak üzere sinek, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmaları düzenli bir şekilde sürdürüyor. 6 ULV aletli araç, 3 adet traktör, 7 eğitimli personel ile sahada olan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarında bugüne kadar uluslararası sağlık örgütünün belirlediği ölçü ve kriterlerle 100 bin litre seyreltilmiş solüsyon uçkun ilacı ve 150 bin litre seyreltilmiş larva ilacı solüsyonu kullandı. Yürütülen vektörle mücadele çalışmaları çerçevesinde şubat ayından itibaren kapalı kanallar dumanlama sistemi ile ilaçlanmaya başlanırken, mart ayından itibaren ise su birikintileri kanal, fosseptik, rögar, yağmur mazgalları ve ahırlardaki yumurta bırakmaya hazır sinek, sivrisinek, ve tatarcıkları termal sisleme ve holder makineleriyle 21 günde bir olmak üzere ilaçlamaları yapıldı. Sezon boyunca devam eden larva ve yaz aylarında sürdürülen sinek ilaçlama çalışmalarının yanı sıra ova ve orman mahallelerinde Beyaz Amerikan Kelebeği zararlısına karşı da başarılı bir mücadele gerçekleştirildi.