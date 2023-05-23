Akyazı'da Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası açıldı

Akyazı Belediyesi tarafından yapımı 6 ayda tamamlanan ve 16 milyon liraya mal olan Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası Projesi görkemli bir törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “16 milyon liraya ilçemize kazandırdığımız bu tesis vatandaşlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

Akyazı Belediyesinin Yeniorman Mahallesi’nde belediye ait 19 bin metrekarelik arsanın yaklaşık 10 bin metrekaresinde hayata geçirdiği Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası Projesi gerçekleştirilen törenle açıldı. 16 milyon liraya mal olan ve içerisinde mezbaha, canlı hayvan borsası, et lokantası, kafeterya ve sosyal alanların bulunduğu tesisin açılış törenine AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfü Bayraktar ve Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, eski milletvekili Recep Yıldırım, ilçe belediye başkanları, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, SESOB Başkanı Hasan Alişan, STB Başkanı Mustafa Genç, ATSO Başkanı Z. Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası ve Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törenin açılış konuşmasını Yeniorman Mahallesi Muhtarı ve Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş gerçekleştirdi. Savaş, hizmete açılan tesis için Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür etti. Ahmet Savaş’ın ardından kürsüye çıkan Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası’nın üreticiler için önemli bir tesis olduğunu vurgulayarak, “Bu tesisin açılmasında emekleri olan başta Belediye Başkanımız Bilal Soykan olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.

“Birçok projeyi hayata geçirdik”

4 yılda Akyazı için önemli hizmetlere imza attıklarını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, “Geride bıraktığımız 4 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde eser ve hizmet siyaseti şiarıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Bu süreçte ilçemize 4 yıllık fakültemizi kazandırdık, 15 mahallemizi doğalgaz ile buluşturduk, Sokak Hayvanları Bakımevimizin ve ilçe terminalimizin açılışını gerçekleştirdi. SUBÜ idari bina inşaatını tamamladık, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemizde 250 bin tonun üzerinde asfalt, 200 bin ton da beton yol çalışması gerçekleştirdik. İlçe tarihinin en büyük projesi olan Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksimizin açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Akyazı için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz”

Başkan Soykan, “Seçim öncesinde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerden bir tanesi olan Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası projemizin de açılışını bugün sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. İlçemize, vatandaşlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olsun. Akyazı için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar ki çalışmalarımızda bizlere desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, meclis üyelerimize, belediye çalışanlarımıza ve tüm Akyazılılara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz”

Hizmete açılan Akyazı Belediyesi Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası’nın Akyazı’ya ve Sakarya’ya hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya’mıza böyle bir eser kazandırdıkları için başta Belediye Başkanımız Bilal Soykan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Akyazı’ya yapılan hizmetlerden de söz eden Başkan Yüce, “Akyazı’nın hiçbir eksiği olmayacak. Elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak toplamda 206 milyon 785 bin liralık yatırım gerçekleştirdik. Bir o kadar daha yapacağız inşallah. Akyazı’da yılsonuna kadar asfaltlanmamış grup yolumuz kalmayacak” dedi.

“Akyazı 14 Mayıs seçimlerinde bizleri yine gururlandırdı”

Başkan Yüce’nin ardından kürsüye çıkan AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya ve Lütfü Bayraktar da hizmete açılan tesisin Akyazı ve Sakarya için hayırlı olmasını diledi. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever’de, “Akyazı’da hizmet siyaseti tüm hızı ile devam ediyor. Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Bilal Soykan’ı ve ekibini tebrik ediyorum. Akyazı 14 Mayıs seçimlerinde Marmara birincisi olarak bizleri yine gururlandırdı. İnşallah 28 Mayıs seçimlerinde de Türkiye birincisi olarak ikinci bir gurur yaşatacak bizlere” diye konuştu. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile Akyazı Belediyesi Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası’nın açılışı yapıldı.