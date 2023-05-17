Akyazı'da Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası açılıyor

Akyazı Belediyesi tarafından temeli 6 ay önce atılan Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası alanının açılacağını belirten Bilal Soykan, “Akyazı Belediyesi proje üreten ve bu projeleri hayata geçiren bir belediye haline geldi” dedi.

Akyazı Belediyesi’nin Yeniorman Mahallesi’nde belediye ait 19 bin metrekarelik arsanın yaklaşık 10 bin metrekaresinde hayata geçirdiği Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası Projesi açılıyor. İçerisinde mezbaha, canlı hayvan borsası, et satış binası, kafeterya ve sosyal alanların bulunduğu proje 23 Mayıs Salı günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek olan törenle açılacak. Akyazı’nın önemli bir eksiğinin daha giderildiğini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Hemşehrilerimizin bizden sıklıkla talep ettikleri ve ilçemizin önemli bir eksiği olan Akyazı Belediyesi Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası Projemizi 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 23 Mayıs Salı günü görkemli bir törenle vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Akyazı Belediyesi proje üreten ve bu projeleri hayata geçiren bir belediye haline geldi. Göreve geldiğimiz günden beri Sokak Hayvanları Bakımevimizin, Güzlek Mesire Alanımızın, Akyazı İlçe Terminalimizin ve son olarak da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksimizin açılışını gerçekleştirdik. Şimdi de ilçemizin önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsamızın açılışını yapacağız. Her zaman dediğimiz gibi laf değil icraat üretmeye devam ediyoruz. ‘Türkiye Yüzyıl’ını yaşayacağımız önümüzdeki süreçte de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Akyazı için durmadan yorulmadan çalışacağız” dedi.