Akyazı'daki mahalle seçimleri için yeni karar

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararına göre Akyazı ilçesinde kurulan 3 mahallenin seçimleri 2024 yılındaki mahalli idareler seçimlerinde gerçekleştirilecek.

Akyazı Belediyesi Aralık Ayı olağan meclis toplantısında alınan kararın ardından ilçede Dokurcun Mahallesi üçe bölünmesi ile Dokurcun Çengeller Mahallesi, Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesi, Dokurcun Kuloğlu Mahalleleri ile ayrıca Kuzuluk Şose Mahallesi kurulmuştu. Akyazı Belediyesi’nin bu kararı ve Sakarya Valiliğinin onayının ardından ise Akyazı İlçe Seçim Kurulu tarafından seçim süreci başlatılmış ve seçimlerle ilgili askı listeleri ise 21 Ocak- 30 Ocak tarihleri arasında çıkmıştı. 4 mahalledeki seçim süreci ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu’ndan yeni bir karar açıklandı. YSK’nın kararına göre, 12 Mart 2023 tarihinde yapılması planlanan Dokurcun Çengeller Mahallesi, Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesi, Dokurcun Kuloğlu Mahalleleri muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri 2024 yılında yapılacak olan ilk mahalli idareler seçimlerinde gerçekleştirilecek. Belediye Meclisi kararı ile yeniden açılan Kuzuluk Şose Mahallesi’nin seçim tarihinde ise bir değişikliğe gidilmezken muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi 12 Mart 2023 tarihinde yapılacak.