Akyazı'nın altyapısı güçleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı ilçesinde başlattığı altyapı çalışmaları çerçevesinde bölgeye uzun yıllardır hizmet eden 5 bin 500 metrelik içme suyu hattını yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı Ada Caddesi ve Seyfeler Mahallesi arasında sürdürdüğü içme suyu hattı yenileme çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet etmiş ve ekonomik ömrünü tamamlamasından dolayı yetersiz gelen 5 bin 500 metrelik içme suyu hattı, ekiplerin özverili çalışmaları neticesine yeni ve güçlü yüzüyle bölgeye yeniden hizmet edecek. Bin 200 metresi yenilenen hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında ise bölgede kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyeye indirilecek.