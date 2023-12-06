Akyazı'nın kalbine yeni bir içme suyu altyapısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı’da başlattığı 5 bin 500 metrelik içme suyu hattının imalatını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı’da arıza ve kesintilere sebep olan 5 bin 500 metrelik içme suyu hattı sil baştan yeniledi. Uzun yıllardan beri bölgeye hizmet veren ve yıpranması neticesinde su kayıplarına sebep olan hat sil baştan yenilendi. İçme suyunda işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Ada Caddesi ve civarındaki tüm yerleşim alanları kesintisiz içme suyuna kavuştu. SASKİ ekipleri, şimdi ise yağmursuyu hattı yenilemesinin tamamlanması için bölgede yoğun bir mesai harcıyor. Yağmursuyu hattı da kalan 3 bin metrelik imalatın tamamlanmasıyla sil baştan yenilenmiş olacak. Akyazı’nın kalbine inşa edilen bu altyapı, bölgeye uzun yıllar sorunsuz hizmet edecek.