Akyazı'nın mahalleleri park ve spor alanları ile güzelleşiyor

Akyazı Belediyesi’nin ilçenin farklı noktalarında park ve spor alanı çalışmaları tüm hızı ile sürüyor.

Akyazı Belediyesi daha yaşanabilir bir kent modeli ile başlattığı park ve spor alanları çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. İlçedeki 50 adet çocuk parkı belediye ekiplerinin çalışmaları ile yenilenirken, yeni çocuk parkı ve spor alanları çalışmaları da sürüyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde son olarak Gazi Süleymanpaşa ve Kabakulak Mahallelerindeki parkların çevre düzenlemesi yapılırken, Konuralp, Küçücek, Fatih, Dokurcun ve Kuzuluk Mahallelerindeki park ve oyun grupları yenilendi. Birçok parkın zemini de kauçuk kaplama ile değiştirildi. Taşburun ve Harunusta Mahallelerinde ise yeni park alanları çalışmaları Akyazı Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Mahallelere yeni spor alanları kazandıran ve mevcutların yenileme çalışmalarını da sürdüren Akyazı Belediyesi ekipleri tarafından Osmanbey, Çatalköprü ve Buğdaylı Mahallelerindeki spor sahaları yeni bir görünüme kavuşturuldu. Uzunçınar Mahallesi voleybol sahası da yenilenirken, Dedeler, Türk Ormanköy, Kızılcıkorman, Kumköprü ve Harunusta Mahallelerinde ise spor sahası çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından yenilenen sahalarda ışıklandırma, çevre düzenlemesi, tel örgü, voleybol ve futbol sahası çalışmaları yapılıyor.

Akyazı’nın dört bir yanında durmadan yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların yaşam alanlarını güzelleştirmek bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Bu sebeple mahallelerimizdeki çocuk parkı ve spor sahalarında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizdeki parklara bir taraftan yenilerini eklerken var olan parkları da yenilemeye devam ediyoruz. İnşallah çocuklarımız ve gençlerimiz buralarda daha güzel vakit geçirme imkanı bulacaklar. Akyazı Belediyesi olarak hizmetlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz” dedi.