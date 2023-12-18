Akyazı'nın o mahallesi sil baştan yenilendi

Akyazı Belediyesi tarafından Gökçeler Mahallesi’nde başlatılan yol yapım çalışmaları çerçevesinde ekipler, yolları yeni görünümüne kavuşturdu.

Akyazı Belediyesi tarafından ilçede sürdürülen asfalt çalışmaları yılın son günlerinde de aralıksız olarak devam ediyor. Belediye ekipleri son olarak Gökçeler Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarını tamamladı ve mahallenin yollarını yeni görünümüne kavuşturdu. 2023 yılı asfalt programı dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler bugüne kadar; Düzyazı, Küçücek, Osmanbey, Seyfeler, Topağaç, Altındere Gündoğan, Yuvalak, Altındere Osmanağa, Salihiye, Batakköy, Altındere Cumhuriyet, Gazi Süleymanpaşa, Yeni Mahalle, İnönü ve Yunus Emre Mahallelerinde asfalt serimi gerçekleştirdi. Mahalleyi ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı için birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Soykan, “Tüm mahallelerimizdeki ihtiyaçları biliyor ve imkanlarımız dahilinde her birinin çözümü için çalışıyoruz. Gökçeler Mahallemizin uzun süredir beklediği asfalt çalışmasını arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile tamamladık. Hayırlı olsun. 2023 yılının son günlerini yaşadığımız bu dönemde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hava şartlarının da el verdiği ölçüde mahallelerimizi hizmetle buluşturmayı sürdüreceğiz. Altyapı çalışmaları tamamlanan İnönü Mahallesi Şehit Mehmet Çelik Caddemizi de en kısa sürede yeni görünümüne kavuşturacağız” dedi.