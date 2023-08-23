Akyazı'nın sokakları yenileniyor

Akyazı Belediyesi, altyapısı tamamlanan mahallenin sokaklarında asfalt serimine başladı.

Akyazı Belediyesi ilçedeki mahalle ve sokakları asfaltla güzelleştirmeye devam ediyor. 2023 yılında birçok mahallede asfalt çalışması gerçekleştirilirken son olarak Salihiye Mahallesi’nin sokakları yenilendi. Salihiye Mahallesi’ndeki çalışmalarını tamamlayan ekipler ara vermeden Gazi Süleymanpaşa Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan sokaklarında asfalt serimine başladı. Asfalt çalışmalarını inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “4 yılda 280 bin tonun üzerinde asfalt çalışması gerçekleştirdiğimiz ilçemizde mahalle ve sokaklarımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Gazi Süleymanpaşa Mahallemizde altyapısını çalışmalarını tamamladığımız sokaklarımızda asfalt serimi tüm hızı ile devam ediyor” dedi.