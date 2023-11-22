Akyazılıların uzun yıllardır beklediği projede çalışmalar başladı

İlçeye yeni giriş için Akyazı’nın uzun yıllardır beklenen bir projesi daha hayata geçiyor. İlçeye duble yollu yeni bir giriş kazandıracak Yahyalı Bağlantı Yolu Projesi’nde çalışmalar, Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın ilk kepçeyi vurması ile başladı.

Akyazı’ya duble yollardan oluşan yeni bir giriş kazandıracak ve ilçe trafiğini rahatlatacak olan Yahyalı Bağlantı Yolu Projesi’nde çalışmalar başladı. 3 buçuk kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olacak olan için Belediye Başkanı Bilal Soykan öncülüğünde çalışmalar bir süre önce başlatılmış ve proje çerçevesinde 77 adet taşınmazın kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Akyazı Belediyesi tarafından hak sahiplerine bugüne kadar 13 milyon lira kamulaştırma bedeli ödenen projede zemin ve dolgu çalışmaları bugün başlatıldı.

Kepçenin başına geçerek çalışmaları kendisi başlatan ve Yahyalı Bağlantı Yolu Projesi ile Akyazı’nın uzun yıllardır çözülemeyen bir sorununun da ortadan kalkacağını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Projemiz ile ilçemize duble yolları olan bir giriş kazandıracağız. Uzun yıllardır konuşulan ancak çözüme kavuşturulmayan bir sorunu daha ortadan kaldırmış olacağız. 20 metre genişliğinde, aydınlatmaları ile ilçemize yakışan bir giriş olacak. Kamulaştırmaların ardından bugün kazı ve dolgu çalışmalarına başladık hayırlısı ile. Akyazılı hemşerilerimize söz verdiğimiz gibi durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.