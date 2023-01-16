Akyol, 'Altınova turizm ve tarih açısından da çok önemli bir yerdir'

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova ilçesinin her geçen gün büyüyüp geliştiğini belirterek, “Altınova, bölgemiz ve ülkemiz açısından sadece stratejik açıdan değil turizm ve tarih açısından da çok önemli bir yerdir” dedi.

Akyol, Altınova ilçesinde yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunurken bir dizi de ziyaret gerçekleştirdi. Milletvekili Akyol’a Belediye Başkanı Metin Oral, AK Parti İlçe yöneticileri eşlik etti.

Yaşlı ve hastaların hayır dualarını alan Milletvekili Akyol, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Altınova’nın çok özel bir yer olduğunu ifade eden AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, “Başta Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral ve parti yöneticilerimi kutluyorum. İlçede gönüllere giriyor, önemli hizmetler yapıyorlar. Altınova, bizim gözbebeğimizdir. Altınova, ismine layık Altınşehir olarak yoluna devam ediyor. Biz de ilçemize elimizden gelen tüm katkıları veriyoruz” diye konuştu.