Akyurt arama kurtarma ekipleri eğitimlere başlıyor

Ankara’nın Akyurt Belediyesi bünyesinde 24 kişilik arama kurtarma ekibi kuruldu. İmzalanan protokol çerçevesinde ekip eğitimlere başlayacak.

Akyurt Belediye Meclisi toplantısında belediye bünyesinde arama kurtarma ekibi kurulması için Plan ve Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlendirildi. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, Akyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Sarp, eğitim protokolünün imzalanması için bir araya geldi. İki müdürlüğün çalışmaları sonucunda Akyurt Belediyesi arama kurtarma ekibinde görev almak isteyen ve tamamı çalışanlardan oluşan gönüllüler belirlendi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, imzalanan protokolle ilgili yaptığı açıklamada, “Akyurt Belediyesinde göreve geldiğimiz günden itibaren yeniliklerin destekçisi olduk. Farklı alanlarda Akyurt’ta ilk kez çalışmalar yaptık. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin yaralarının sarılması için bölgede aktif olarak çalıştık. Uzun süre ekiplerimiz arama kurtarma da dahil olmak üzere insani yardımların ulaştırılmasında görev aldı. Böyle büyük afetler bizleri önlemler almaya, müdahale etme noktasında eğitimli ve donanımlı bir yapıya kavuşmaya sevk etti. Mayıs ayında Belediye Meclisinde alınan karar neticesinde çalışmalara başladık. Tamamı Akyurt Belediyesindeki çalışma arkadaşlarımızdan oluşan 24 kişilik ekibimizi oluşturduk ve arama kurtarma, ilkyardım eğitimlerini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.