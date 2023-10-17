Akyurt Belediyesi 2024 Yılı Bütçesi onaylandı

Akyurt Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı toplantısında 2024 yılı performans programı ve bütçe görüşmeleri yapıldı.

Meclis Üyelerinin yanı sıra Birim Müdürlerinin de katıldığı toplantıda Akyurt Belediyesinin 2024 yılında Akyurt için yapacağı tüm çalışmalar için 295 milyon 500 bin TL bütçe belirlendi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, performans programı ve bütçe görüşmeleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Akyurt’un geleceğe emin adımlarla yürüyen, güçlü belediyesi olan ve hızlı çözüm üreten bir belediyeye sahip olan bir ilçe. 2023 yılında birçok proje hedefimizi gerçekleştirmemize çok az kaldı. 2024 yılında da projelerimiz devam edecek. Sağlık, spor, kültür, yaşam, yeşil alan projelerimizi zamanı geldikçe duyurmaya devam edeceğiz. Yaptığımız 5 yıllık planlamalar doğrultusunda, 2024 yılının performans programını ve 2024 bütçemizi, altını çizerek söylemek istiyorum; oy birliğiyle kabul ettik. Göreve geldiğimiz günden itibaren yaptıklarımız ve gelecekte yapacaklarımızla Akyurt Belediyesinde muhteşem bir ekip kurduk. Bu noktada Akyurt Belediye Meclis Üyelerimize, Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Akyurt Belediyesi 2024 yılı performans programı ve bütçesi Akyurt’umuz için hayırlı olsun.”