Akyurt Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde öğrenim gören kız öğrenciler için özel bir kına gecesi etkinliği düzenlendi. Renkli ve coşkulu anlara sahne olan bu anlamlı gece, öğrencilerin sosyal bağlarını güçlendirmek ve unutulmaz anılar biriktirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Kına gecesine Ankara’nın Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Sinan Yurt ve Nadi Tiryaki, öğretmenler ve kızların aileler katıldı. Geleneksel kına gecesi motifleriyle süslenen etkinlik, katılımcılara duygusal ve neşeli anlar yaşattı.

Program, öğrencilerin sergilediği gösteriyle başladı. Ardından kına merasimi için özel olarak hazırlanan alanda öğrenciler, geleneksel kıyafetleriyle kına tepsisi etrafında toplandı. Kına yakma töreni türküler ve şarkılar eşliğinde gerçekleştirilirken, duygu dolu anlar yaşandı. Öğrenciler, birbirlerine kına hediyeleri sundu.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kız öğrencilerimizin mutluluğu ve yüzlerindeki gülümseme bizim için en büyük ödül. Engelsiz Yaşam Merkezimiz, sadece eğitim değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da öğrencilerimizin hayatına dokunuyor. Bu güzel gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gece, müzik ve dans gösterileriyle devam etti. Katılımcılar, yöresel lezzetlerin sunulduğu ikramlarla keyifli bir akşam geçirdi. Etkinlik, öğrencilerin hep birlikte söylediği şarkılar ve halaylarla sona erdi.