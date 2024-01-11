Akyurt Belediyesi kışa hazır

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, vatandaşların kış aylarını rahat geçirmeleri ve olumsuz hava şartlarına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Akyurt Belediyesi zorlu kış şartlarına karşı güçlendirdiği ekip ve araç filosu ile hazır hale geldi. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Ekiplerimiz, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yapılan planlamalar doğrultusunda 7/24 esasına göre çalışacak olan ekiplerimiz, Akyurt’umuzda hayatın olumsuz yönde etkilenmemesi için görevlerinin başında olacaklar" dedi.

Akyurt Belediyesinin geçtiğimiz kış mevsiminde karla mücadelede gösterdiği özverili ve başarılı çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanmıştı. Bu yıl da kışın olumsuzluk yaşanmaması, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımda aksaklık oluşmaması için hazırlıklarını tamamlayan Akyurt Belediyesi, vatandaşların da araçlarına kışlık bakım yaptırması, yoğun kış şartlarında toplu taşıma araçlarının kullanılması gibi gerekli tedbirleri alması hususunda uyarıda bulundu.