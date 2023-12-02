Akyurt Meslek Yüksekokulu, Akyurt Belediyesi ile Ankara Üniversitesi’nin ortak çalışması ile kuruldu.

Ankara Üniversitesi Senatosunun teklifiyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan 23 Kasım tarihli genel kurulda Akyurt Meslek Yüksekokulu resmen kuruldu.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın girişimleriyle ilçedeki sanayi kuruluşlarının çalışan ihtiyacını karşılamak ve nitelikli yetişmiş eleman açığını kapatmak amacıyla yüksekokul kurulması için Ankara Üniversitesi ile ortak çalışma yapıldı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık Akyurt Meslek Yüksekokulunun kuruluşu nedeniyle Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk, Prof. Dr. Mustafa Fener, Prof. Dr. Yasemin Kepenekci, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü ve TÖMER Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Ankara Üniversitesi olarak bu yıl iki tane meslek yüksekokulu kurduk. Bir tanesi Bala MYO. Akyurt MYO da Akyurt’un sahip olduğu müktesebatı ortaya çıkaracak bir okul olacak. Bu müktesebat nedir? Yüksek teknolojili ve orta teknolojili, Ülkemize ciddi yatırım yapan şirketlerin burada bulunmasıdır. Orada hem onların işine yarayacak aranan eleman yetişmesi hem de oraya gelecek öğrencilerin iş arama derdine düşmeden kolayca istihdam edilebilme potansiyeli. Akyurt’ta bu iki unsuru birleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Yerel yönetimlerin bunu sahiplenmesi de oldukça önemli. Biz sizlerin okulumuza yüksek iradeyle sahip çıkacağınızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, “Biz sizlere dosyamızı sunduk, anlattık ancak sizin de bize olan inancınız, güveniniz ve çalışmayı daha verimli hale getirme konusunda verdiğiniz destek çok kıymetliydi. Kıymetli öğretim görevlilerimizle aylarca beraber çalıştık ve ortaya çok iyi bir iş çıktı. Hamdolsun sonuca ulaştırmış olmak bizim için çok sevindirici. Akyurt Belediyesi olarak biz bölgemize katkı sağlaması için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizdeki tüm idareciler ve halkımız da okulumuzu sahiplenecektir. Bu süreçte bizlere destek olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK Üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Ankara Üniversitesi Ankara’mızın en önemli markalarından biri. Ankara Üniversitesine ait bir meslek yüksekokulunun ilçemizde açılıyor olması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Şahsınız ve Ankara Üniversitesi Senatosu üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Akyurt Meslek Yüksekokulunun kuruluş belgesi, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından Rektörlük Binasında Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’a teslim edildi.