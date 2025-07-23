Akyurt POMEM'in yeni mezun kadın polisleri yemin ederek göreve başladı

Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 2025 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Tamamı kadın polis adaylarından oluşan mezunlar, yemin ederek göreve başladı.

Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezi 2025 yılı mezuniyet töreni, okul bahçesinde düzenlenen coşkulu bir programla gerçekleştirildi. Tamamı kadın polis adaylarından oluşan mezunlar, ailelerinin de katıldığı törende yemin ederek göreve başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende dereceye giren kursiyerlere protokol üyeleri tarafından ödül ve plaket takdim edildi. Daha sonra tüm kadın polis adayları, Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Aileler de alkışlarla evlatlarının bu özel anına tanıklık etti. Tören sonunda protokol üyeleri, mezun olan kadın polisleri tek tek tebrik ederek görev hayatlarında başarılar diledi. Mezun polisler, eğitimlerini tamamlayarak Türkiye’nin farklı illerinde görev yapmaya hazır hale geldi.

Törene; Akyurt Kaymakamı Hamit Gen, Akyurt Belediye Başkan Yardımcıları Nadi Tiryaki ve Cemalettin Sarp, Akyurt Müftüsü Adem Yıldız, Akyurt İlçe Jandarma Komutanı Emre Yıldız, Akyurt İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu, POMEM Müdürü ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Faruk Nalçacı katıldı.