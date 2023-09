Akyurt'ta 1. Öğretmen Buluşması

TAKİP ET

Akyurt’ta 1’inci Öğretmen Buluşması düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Haluk Saydan, “Değerli öğretmenlerimiz, ülkemizin gelişmesi ve büyümesi, arzu ettiği hedeflere ulaşabilmesi için sizlerin destekleri çok önemli. Çünkü gelecek nesilleri yetiştiren sizlersiniz. Sizlerin içinde olmadığı hiçbir projenin başarılı olma ihtimali yoktur. Eğitim, sürekli olarak gelişen ve değişen bir süreç. Doğal olarak bu gelişim ve değişim sürecinde eksiklerimiz olabilir ama bunları telafi edecek olan yine sizlersiniz” dedi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise, “Değerli öğretmenlerim, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında sizlerden en büyük isteğim okuldan arta kalan zamanlarda öğrencilerimizin kendilerini kültürel, sportif ve akademik yönden geliştirebilmeleri için onları etüt merkezine yönlendirmeniz. Eğitim ve öğretim sezonunda kapılarımız değerli eğitimcilerimize sonuna kadar açık. Ben 1993 yılında Akyurt’ta eğitim ve öğretim hayatıma başladım. Ama 1996 yılına geldiğimde 4’üncü sınıftayken branş öğretmenlerimiz yoktu. Eğitim hayatımız bizi zorunlu olarak taşınmaya sevk etti. Bugün baktığımızda her alanda, her branşta öğretmenimiz var. Maşallah her biri alanında uzman. Geriye akademik başarıyı yükseltip, aynı zamanda sportif ve kültürel olarak da gençlerimize kaliteli bir eğitim vermek kalıyor” diye konuştu.

Programın kapanış konuşmasını yapan Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç şunları söyledi:

“Değerli öğretmenlerimiz 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin başında amacımız güç birliğini sağlamak. Ben her eğitim, öğretim döneminin başında okul müdürleri ile toplantı yapıyorum. Kaymakamlık hayatımda birçok büyük ilçede çalıştım. Ama ilk defa bu kadar büyük bir öğretmen kitlesiyle çalışacak olmaktan heyecan duyuyorum. Akyurt Kaymakamlığı olarak eğitim ve öğretim döneminde her konuda ve her şekilde öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz istiyoruz ki akademik, sportif ve kültürel anlamda Akyurt’un gençleri ülkeye ve millete hazır halde seferber olsun. Başarının en güzel örneği budur. Başarıya dayalı bir sistemin ödüllendirilmesi insanları sürekli motive eder. 2023-2024 eğitim ve öğretim sezonunun hayırlı olmasını diliyorum.”

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Haluk Saydan, programa katılan öğretmenlere karanfil hediye etti. Akyurt Belediyesi Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu’nda düzenlenen programa eğitim kurumlarından yaklaşık 600 öğretmen katıldı.