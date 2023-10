Akyurt'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

TAKİP ET

Ankara’nın Akyurt Belediyesi "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kutladı.

Akyurt Belediyesinin din görevlileri için düzenlediği yemekli program Akyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Kaymakam Mehmet Tunç, AK Parti İlçe Başkanı Murat Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Serkan Görgülü, Akyurt Müftüsü Adem Yıldız, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ünal, Meclis Üyeleri, Parti Yönetimleri, STK Temsilcileri ve din görevlileri katıldı.

Kur’an tilaveti ile başlayan programda konuşan Başkan Ayık, “Akyurt Belediyesi olarak her zaman hem camilerimizin hem de din görevlilerimizin yanında olduk. Bunu yapmaktaki amacımız yaptığımız bir yatırımın, herhangi bir projenin geleceğimize nasıl yansıyacağını, nasıl dönüşü olacağını bildiğimiz için önceliği her zaman müftülüğümüzle beraber yaptığımız projelere verdik. Bunun temelinde de gençlerimizin ve çocuklarımızın olmasına dikkat ettik. Çünkü bir dönem camilerimiz çocuklarımızdan ve gençlerimizden uzak tutulmaya çalışıldı. Elhamdülillah biz o günleri geride bıraktık. Geçmişte 11 yaşından küçüklerimiz camiye alınmazken bugün geldiğimiz noktada 4-6 yaş çocuklarımız camilerimizde Kur’an kurslarımızda eğitim görüyorlar. Zihinlerinin en açık olduğu dönemde Allah kelamını öğreniyorlar. Bugünlere gelmemizde bu emeği verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç ise, “Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı çalışan bütün din görevlilerimizin, toplumun her kesiminde olması gerektiğini ve toplumun sevgisini, saygısını kazanmasının önemini biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığının toplumun her alanına hizmet üreten bir kamu kurumu olduğunun farkındayız. İnşallah bu beklentilerimizi karşılayacak enerjiyi hep birlikte oluşturacağız” dedi.

Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç ve Belediye Başkanı Hilal Ayık, emekli olan din görevlilerine plaketlerini takdim etti. Plaket takdiminin ardından ney dinletisi ile program devam etti.

Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu’nda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ünal’ın din görevlileri için verdiği konferans ile program sona erdi.