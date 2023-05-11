Akyurt'ta çiftçilere damızlık koç desteği

Akyurt Belediyesi, ilçedeki 74 çiftçiye yüzde 50 hibeli damızlık koç dağıtımı gerçekleştirdi.

Akyurt kapalı pazar yerinde yapılan dağıtım törenine Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal ve çiftçiler katıldı. Törende çiftçilere hitap eden Belediye Başkanı Hilal Ayık, ilçede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için domates ve biber fidesi, tosun paşa arpa tohumu, nohut tohumu, buğday tohumu, arılı kovan gibi destekler ile çiftçileri üretmeye teşvik ettiklerini söyledi. Ayık, “Çiftçilerimiz de çalışmalarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Buradan tüm çiftçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Özellikle küçükbaş hayvancılık için uygun şartlara sahip ilçemizde bu yıl damızlık koç dağıtımı yapıyoruz. İnşallah gelecekte de bu tür kırsal desteklerle çiftçilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Hibe programımıza katılan tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Akyurtlu çiftçiler, kendilerine her yıl farklı hibe programlarıyla destek veren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Akyurt Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.