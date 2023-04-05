Akyurt'ta firmalar personel bulmakta zorlanıyor

Akyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Murat Karakaş, Akyurt’ta mobilya, metal, savunma sanayii başta olmak üzere dünya markası birçok firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, personel bulmakta zorlandıklarını, ihtiyacın yıl sonuna kadar 15 bin rakamına ulaşacağını söyledi.

Yaklaşık 40 bin nüfusu olan Akyurt’ta 320 fabrika faaliyet gösteriyor ve resmi rakamlara göre 42 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Akyurt’un önemli bir sanayi şehri olduğunu ve personel ihtiyacının her geçen gün arttığını belirten Akyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Murat Karakaş, şu anda 7-8 bin personel açığının bulunduğunu kaydetti. Karakaş, "Bölgemizde toplam 320 fabrikamız var. Hem beyaz yakalı, yani mühendisten mimara kadar hem de kalifiye olmayan, meslek sahibi olmayan personele ihtiyacımız var. Yeni fabrikalar yapılıyor, bugün 7-8 bin personele ihtiyacımız var. Yıl sonuna kadar bu ihtiyaç 15 bin sayısına ulaşacaktır" diye konuştu.

"Barınma ve ulaşım sorunu çözüme kavuşmalı"

Personel ihtiyacının çözümü için barınma ve ulaşım sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, "Barınma sorununun ortadan kalkması gerekiyor, bu TOKİ eli ile yapılabilir. Bu bölgede işsizlik yok, iş arayan da yok. Maalesef fabrika sahipleri işçi arıyor. Diğer taraftan da toplu taşımada da sorunlar mevcut, ulaşımın iyileştirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Kısa vadede çözüme ihtiyacımız var"

Akyurt Kaymakamlığı ile Akyurt Belediyesi’nin mesleki eğitime yönelik çalışmalarına da değinen Karakaş, "Akyurt Belediyesi ve Akyurt Kaymakamlığı’nın mesleki eğitimle ilgili bir çalışması var. Geçen yıl 2 bin öğrenci mesleki liseden mezun oldu ancak bu 2 bin öğrenci nerede? Meslek sahibi mi? Meslek edindirme önemli ancak yeterli değil, daha kapsamlı olması lazım. Bu uzun vadeli bir çalışma. Rakam büyük, yıl sonuna kadar 15 bin personele ihtiyacımız var. Bu bizim uzun vadeli beklentimiz, kısa vadede çözüme ihtiyacımız var" dedi.

"Çok fazla iş değiştiren var. İş bulmak kolay olduğundan dolayı insanlar çok fazla iş değiştirebiliyor. Ve bunun sonucunda da bir meslekte uzman olamıyorlar" diyen Karakaş, "İş bulma kaygısı yok, profesyonel olamıyor, 15 yılın sonunda yine her işten anlayan ama herhangi bir meslekte profesyonel olmamış olarak çalışmaya devam ediyor. 15 yıl bir yerde kalmış olsaydı 15 bin TL-20 bin TL maaş alacaktı ancak bugün yine asgari ücretle çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.