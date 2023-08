Akyurt'ta görkemli sünnet şöleni

TAKİP ET

Akyurt Belediyesi tarafından toplu sünnet töreni düzenlendi.

Kültür Merkezi düğün salonunda yapılan toplu sünnet töreninde 6-12 yaş arası 87 çocuk eğlenceye doydu. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, programda yaptığı konuşmada, “Bugün sizlerle beraber geleneksel sünnet şölenimizi gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Yavrularımız bizlerin geleceği, bizlerin göz aydınlığı, bizlerin umudu. Bugün hepsini gayet neşeli ve mutlu gördük. İnşallah ömürleri boyunca da bugünkü gibi mutlu ve neşeli olurlar. Rabbim ailelerine güzel günlerini görmeyi nasip eder inşallah. Bugün çok güzel bir program hazırladık. Önce çocuklarımızı gösterilerle eğlendireceğiz. Sonra da ailelerimizle birlikte hep beraber eğleneceğiz. Bu yüzden vaktinizi çok kısıtlamak istemiyorum. Akyurt’ta yaşayan her bir ailemiz, her bir ferdimiz bizim için çok kıymetli. Bu sebepten bugün burada bu coşkuyla sizleri görmek bizler için ayrı bir mutluluk, ayrı bir övünç kaynağı oldu. Çünkü bu programlar siz ilgi gösteriyorsanız güzel, siz teveccüh gösteriyorsanız güzel. Yoksa biz kendi kendimize program yaparsak hiçbir manası kalmaz. Bugün buraya teşrif edip salonumuzu doldurduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Oyunlar, illüzyon gösterisi, bubble şov ve müzikle eğlenen çocuklar ve aileleri düğün pastası kesti. Başkan Hilal Fyık çocuklara sünnet hediyesi olarak birer bisiklet verdi.