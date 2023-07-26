Akyurt'ta sathi kaplama asfalt çalışması başladı

Akyurt Belediyesi, mahalle içi yolların asfaltlama çalışmalarını 3 yıldır öz kaynaklarıyla sürdürüyor.

Akyurt Belediyesi, sathi kaplama asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sathi kaplama asfalt çalışmalarını bazı mahallelerde yerinde takip eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, yıl boyunca 25 kilometre uzunluğunda asfalt çalışması yürüteceklerini söyledi. Akyurt Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceleyen Ayık, belediyenin şimdiye kadar çok önemli hizmetleri yerine getirdiğini söyledi. Günün her saati çalışmalarına devam ettiklerini belirten Ayık, “Asfalt çalışmalarımızın belirlenen takvim süresi içerisinde tamamlanması için çaba sarf ediyoruz. Sathi kaplama asfalt ekipmanlarını belediyemiz bünyesine kazandırarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl 25 kilometre uzunluğunda sathi kaplama çalışması yapacağız” dedi.

Asfalt çalışmalarının yanı sıra belediyenin yollarını da tertemiz yaptıklarını ifade eden Ayık, “Lojistik tesislerimizdeki çakıl yıkama makinemizde yıkanan çakıllar, solüsyon ile çakılı aynı anda taşıyan makinemize yüklenerek zemini sağlamlaştırılmış yollarımıza seriliyor. Çalışmalar, ihtiyaç bulunan mahallelerimizde sırasıyla devam edecek. Akyurtluların kış mevsimini sıkıntısız bir şekilde geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Asfaltın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.