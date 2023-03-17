Akyurt'ta Taziye Evi ve Sosyal Tesisi açıldı

Akyurt Belediyesi tarafından Seyyid Burhaneddin Camii avlusunda yapımı tamamlanan Taziye Evi ve Sosyal Tesisi hizmete açıldı.

Başkan Hilal Ayık açılış töreninde yaptığı konuşmada, “6 Şubat tarihinde ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Bu deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şanlıurfa’da yaşanan selde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı da rahmetle anıyorum. Bugün yapacağımız açılış tüm bu yaşananların etkisiyle, sizlerle bir arada, dualarla yapacağımız bir açılış olacak. 310 metrekare alana sahip Taziye Evi ve Sosyal Tesisi binamız iki bölümden oluşuyor. Özellikle taziye için camilerimizde böyle bir alanın bulunmaması ve hava koşulları elverişsiz olduğunda kapalı bir mekan ihtiyacı olması nedeniyle bu binayı yaptık. İçeride sedirlerde vatandaşlarımız cenaze günlerinde taziyelerini iletecek, diğer günlerde ise güngörmüş büyüklerimize hizmet edecek. Çayımız, çorbamız eksik olmayacak. Merkez Camii etrafında oturan amcalarımızın soğuk günlerde bir araya gelerek güzel sohbet edemediğini gözlemledik. Sıcak çayla birlikte güzel vakit geçirebilecekleri bir yerleri olsun istedik. Bugün burada bizimle beraber bu açılışa katılan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca buranın yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımın da emeklerine sağlık. Akyurt’umuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Akyurt Müftüsü Adem Yıldız’ın yaptığı duanın ardından tüm davetlilerle birlikte açılış kurdelesi kesilerek bina hizmete açıldı. Açılışa Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti İlçe Başkanı Murat Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Mustafa Gül, BBP İlçe Başkanı Mustafa Tüfekçi, AK Parti ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, Akyurt Müftüsü Adem Yıldız, yapının bulunduğu Beyazıt Mahallesi Muhtarı Özkan Coşkun ve Akyurtlu vatandaşlar katıldı.