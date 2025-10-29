Akyurt'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Çankırı Bulvarı’nın Akyurt istikameti yönünde iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Fiat Tofaş marka araç kullanılmaz hale geldi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

