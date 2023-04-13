Al Nassr'da, Rudi Garcia ile yollar ayrıldı

Al Nassr'da, Fransız Teknik Direktör Rudi Garcia ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Al Nassr'da, Rudi Garcia ile yollar ayrıldı
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Al Nassr’da, Fransız Teknik Direktör Rudi Garcia ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Arabistan Ligi ekiplerinden Cristiano Ronaldo’nun da formasını giydiği Al Nassr’da Teknik Direktör Rudi Garcia’nın sözleşmesi feshedildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fransız teknik direktör için 8 ay boyunca özverili çalışmaları için Rudi ve ekibine teşekkür ederiz" denildi.

59 yaşındaki teknik adam Al Nassr’da 26 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.